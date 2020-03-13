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    Главная / Торги / Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержки.

    Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003651Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержкиКоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003651

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/4

    Наименование закупки

    Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    04.03.2020 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по отборочной процедуре

    проект договора

    Уведомление о внесении изменений в закупочную документацию

    Уведомление о внесении изменений в закупочную документацию 2

    Выписка_из_протокола_№15-1_Касперский.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-80-52

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    andrey.markin25@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркин Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003651Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержкиКоролев

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003651Дата и время вскрытия заявок Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержкиКоролев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003651Подведение итогов не позднее Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержкиКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержки

    Начальная цена

    17 237 252,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена включает все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с проектом договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    62.01.12.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация по отборочной процедуре

    26.03.2020

    Проект договора

    26.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622922/name/5e90582325f744.49681221

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky и сертификатов годовой технической поддержки."

    Кол-во: 1

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