на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

объекты: Инженерные системы в помещениях, зданиях и сооружениях, принадлежащих на правах аренды или собственности ООО «Шереметьево Хэндлинг», расположенные на территории аэропорта Шереметьево и за её пределами. Работы производятся в действующем предприятии, снаружи и внутри зданий и сооружений без остановки производственных процессов, в контролируемой зоне аэропорта и вне контролируемой зоны. Работы осуществляются по Заявкам Заказчика. Режим работы объектов: круглосуточныйРассчитать логистику >