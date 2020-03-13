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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем

    на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:3013.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954103Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954103

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    412

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Выписка_ТК_17_от_13.04.2020_№4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 926 029-82-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    av.korolev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Королёв Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 11:0006.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954103Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем

    Начальная цена

    9 059 571,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    объекты: Инженерные системы в помещениях, зданиях и сооружениях, принадлежащих на правах аренды или собственности ООО «Шереметьево Хэндлинг», расположенные на территории аэропорта Шереметьево и за её пределами. Работы производятся в действующем предприятии, снаружи и внутри зданий и сооружений без остановки производственных процессов, в контролируемой зоне аэропорта и вне контролируемой зоны. Работы осуществляются по Заявкам Заказчика. Режим работы объектов: круглосуточныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/625626/name/5e96adee2e1b29.52481852

    15.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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