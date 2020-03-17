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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки кондиционеров уличного исполнения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки кондиционеров уличного исполнения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондиционеров уличного исполненияг. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки кондиционеров уличного исполнения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_ед_участник_32008954127.pdf

    Извещение

    Изменение_№1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5923

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабаева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кондиционеров уличного исполнения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 23:5924.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954127Подведение итогов не позднее Поставка кондиционеров уличного исполненияг. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондиционеров уличного исполнения

    Начальная цена

    522 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 к Извещению (техническая часть) и/или приложении № 3 к Извещению (проект договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 2 к Извещению (техническая часть) и/или приложении № 3 к Извещению (проект договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 2 к Извещению (техническая часть) и/или приложении № 3 к Извещению (проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР - ТП
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Классификатор ОКПД2

    46.52.11.000

    Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52

    Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606695/name/5e732f7cbeb0f9.14002965

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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