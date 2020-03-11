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    Главная / Торги / Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016

    Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003860

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4458

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.mikulchik@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Микульчик Святослав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 13:0027.03.2020 13:0027.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003860Подведение итогов не позднее Поставка Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 13:0027.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003860Подведение итогов не позднее Поставка Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.5

    Цемент, известь и гипс

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/646834/name/5ec2833fb2d786.90612788

    18.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016"

    Кол-во: 8000

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    27.04.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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