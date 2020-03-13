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Номер извещения
32008954100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 495 578-47-15 доб. 25084
Факс
--
Адрес электронной почты
ev.turkina@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Туркина Евгения Валерьевна
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
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Заключение договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
06.04.202006.04.2020 11:0006.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954100Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
1 049 392,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская область, город Химки, территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
81.21.10
81.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 690.29000
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