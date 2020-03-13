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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:3013.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954100Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    411

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 495 578-47-15 доб. 25084

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ev.turkina@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Туркина Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 11:0006.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954100Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ по комплексной уборке станции хранения противообледенительной жидкости (ПОЖ) для ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    1 049 392,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская область, город Химки, территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81.2

    Деятельность по чистке и уборке

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке"

    Кол-во: 690.29000

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