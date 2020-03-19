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    Главная / Торги / Емкости 100 м3, 20 м3, 12,5 м3

    Емкости 100 м3, 20 м3, 12,5 м3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 15:2019.03.2020 15:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003653Дата и время окончания срока приема заявок Поставка емкостейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003653

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-121

    Наименование закупки

    Емкости 100 м3, 20 м3, 12,5 м3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Приложение № 1 КП (Документация) Емкости 100 м 3 20 м3 125 м3

    ТЗ (МТР)

    Информационная карта запроса предложения

    191224_Типовая форма договора поставки.ПС.ред.1.1

    ГП003653_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка емкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 15:20 GMT +319.03.2020 15:2019.03.2020 15:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003653Дата и время окончания срока приема заявок Поставка емкостейМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 12:0027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003653Подведение итогов не позднее Поставка емкостейМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003653Подведение итогов не позднее Поставка емкостейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка емкостей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/709014/name/5f33caf57a0711.48335335

    12.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Eмкость дизельного топлива (V=100 м³)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "емкость сбора аварийных проливов (V=12,5 м³)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Накопительная емкость бытовых стоков (V=20 м3)"

    Кол-во: 18

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    Цена не указана
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