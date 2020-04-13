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Номер извещения
ГП003658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения – Блок-бокс хранения ингибитора и масла для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-61
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Golovkov.Egor@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головков Егор Игоревич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения – Блок-бокс хранения ингибитора и масла для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.04.2020 15:00 GMT +313.04.2020 15:0013.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003658Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения – Блок-бокс хранения ингибитора и масла для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка».Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
13.04.2020 15:0013.04.2020 15:0013.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003658Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения – Блок-бокс хранения ингибитора и масла для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка».Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.07.2020 21:0031.07.2020 21:0031.07.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003658Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения – Блок-бокс хранения ингибитора и масла для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка».Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.202031.07.2020 21:0031.07.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003658Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения – Блок-бокс хранения ингибитора и масла для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка».Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения – Блок-бокс хранения ингибитора и масла для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
41.20.20.110
Документация лота
Кол-во: 1
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