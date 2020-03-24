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Номер извещения
ГП003632
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция установкизамедленного коксования 21-10/3М» (2 и 3 этапы) (подготовительный период)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.03.2020 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-02-73
Адрес электронной почты
Shemyakina.AV@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шемякина Анастасия Владимировна
Место рассмотрения заявок
г. Омск
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Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция установки замедленного коксования 21-10/3М» (2 и 3 этапы
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 05:30 GMT +324.03.2020 05:3024.03.2020 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003632Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция установки замедленного коксования 21-10/3М» (2 и 3 этапыг. Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция установки замедленного коксования 21-10/3М» (2 и 3 этапы
Официальный сайт, на котором размещена документация
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