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    Главная / Торги / Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003645Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС Москва, Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    085/САЦ-20

    Наименование закупки

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме (предельная цена)

    Дата публикации

    04.03.2020 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_№092-3-2020-САЦ_от_19.03.2020.pdf

    Проект Договора

    Техническое задание

    Документация-085_САЦ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003645Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС Москва, Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 10:0017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003645Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС Москва, Пречистенка, д. 20

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 10:3019.03.2020 10:3019.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003645Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС Москва, Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:3019.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003645Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС Москва, Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    65.12.29.000

    Услуги по страхованию автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608431/name/5e7499e6d890b6.47464999

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России по закупаемым ТС"

    Кол-во: 1

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