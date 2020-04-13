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Номер извещения
32008954739
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-51 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС, ДРС, ДРС КТВ, абон. сети, ТВ до жилых домов по адресу: г.Н.Челны, ж.д.61/33-1, 61/33-2, 61/33-3, 61/32 А,Б, 61/32Д, 61/32 В,Г»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
04.03.2020 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-46
Факс
--
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яруллина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Строительство КК, ВОЛС, ДРС, ДРС КТВ, абон. сети, ТВ до жилых домов по адресу: г.Н.Челны, ж.д.61/33-1, 61/33-2, 61/33-3, 61/32 А,Б, 61/32Д, 61/32 В,Г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.04.2020 09:00 GMT +313.04.2020 09:0013.04.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954739Дата и время окончания срока приема заявок Строительство КК, ВОЛС, ДРС, ДРС КТВ, абон. сети, ТВ до жилых домов по адресу: г.Н.Челны, ж.д.61/33-1, 61/33-2, 61/33-3, 61/32 А,Б, 61/32Д, 61/32 В,Г Казань
Дата и время вскрытия заявок
13.04.2020 09:0013.04.2020 09:0013.04.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008954739Дата и время вскрытия заявок Строительство КК, ВОЛС, ДРС, ДРС КТВ, абон. сети, ТВ до жилых домов по адресу: г.Н.Челны, ж.д.61/33-1, 61/33-2, 61/33-3, 61/32 А,Б, 61/32Д, 61/32 В,Г Казань
Подведение итогов не позднее
16.04.2020 10:0016.04.2020 10:0016.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954739Подведение итогов не позднее Строительство КК, ВОЛС, ДРС, ДРС КТВ, абон. сети, ТВ до жилых домов по адресу: г.Н.Челны, ж.д.61/33-1, 61/33-2, 61/33-3, 61/32 А,Б, 61/32Д, 61/32 В,Г Казань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.04.202016.04.2020 10:0016.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954739Подведение итогов не позднее Строительство КК, ВОЛС, ДРС, ДРС КТВ, абон. сети, ТВ до жилых домов по адресу: г.Н.Челны, ж.д.61/33-1, 61/33-2, 61/33-3, 61/32 А,Б, 61/32Д, 61/32 В,Г Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство КК, ВОЛС, ДРС, ДРС КТВ, абон. сети, ТВ до жилых домов по адресу: г.Н.Челны, ж.д.61/33-1, 61/33-2, 61/33-3, 61/32 А,Б, 61/32Д, 61/32 В,Г
Начальная цена
1 529 376,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Н.Челны, ж.д.61/33-1, 61/33-2, 61/33-3, 61/32 А,Б, 61/32Д, 61/32 В,ГРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
42.22.22.110
42.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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