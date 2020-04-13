Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата: Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3. поставка:Начало работ: в течение 3 дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 130 календарных дней с даты подписания договора