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Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, д. 137
Номер извещения
ГП003631
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край)
Начальная цена
291.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
69258.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 14:44 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2020 11:00
Дата и время проведения
16.04.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
238,0 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
77158.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Минников Иван Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, г. Ейск, Ейский район, ул. Седина, строение 9, военный городок № 161
Номер извещения
ГП003631
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край)
Начальная цена
216.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
113616.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 14:44 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2020 11:00
Дата и время проведения
16.04.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
526 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
121516.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Минников Иван Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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