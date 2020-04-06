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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого (Рыбоводный цех, Гараж на 2 бокса, Кислородная станция) и движимого имущества (Узел учёта тепловой энергии), расположенных по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13, р-н промзастройки КС-10. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13, р-н промзастройки КС-10
Номер извещения
ГП003627
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Имущественный комплекс в составе: Недвижимое имущество: 1. Рыбоводный цех площадью 2690,2 кв. м, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13, р-н промзастройки КС-10 Инвентарный номер: 0120-01-25107 Кадастровый (или условный) номер: 11:20:0201001:3168 2. Гараж на 2 бокса, площадью 139,9 кв.м, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13 строение 5; Инвентарный номер: 0120-01-25108 Кадастровый (или условный) номер: 11:20:0201001:2899 3. Кислородная станция, площадью 69,1 кв.м, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13 корп.4 Инвентарный номер: 0120-01-25109 Кадастровый (или условный) номер: 11:20:0201001:2900 Движимое имущество: Узел учёта тепловой энергии, инвентарный номер: 0140-01-203537, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13, р-н промзастройки КС-10
Начальная цена
38250876.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3187573.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
07.04.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3195473.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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