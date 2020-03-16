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Номер извещения
ГП003650
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+34 229 462 925 доб. 040
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
dengin@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деньгин Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003650Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118Пермь
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003650Дата и время вскрытия заявок Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118Пермь
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 12:0024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003650Подведение итогов не позднее Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Одна единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки ТС: г. Пермь, переулок Белоярский 2-й, дом 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
29.10.51.000
Документация лота
Кол-во: 1
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