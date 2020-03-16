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    Главная / Торги / Поставка транспортных средств

    Поставка транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003650Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003650

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос КП №311 от 04.03.2020 техническое задание

    Техническое задание word

    Учетная карта

    Протокол_КМУ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Почтовый адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Контактный телефон

    +34 229 462 925 доб. 040

    Факс

    +7 342 294-62-93

    Адрес электронной почты

    dengin@flek.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деньгин Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003650Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003650Дата и время вскрытия заявок Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118Пермь

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 12:0024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003650Подведение итогов не позднее Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003650Подведение итогов не позднее Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Одна единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки ТС: г. Пермь, переулок Белоярский 2-й, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты поставки ТС: первоначальный взнос в размере 30% стоимости ТС, оставшуюся сумму в размере 70% стоимости ТС – не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления гарантийного письма о готовности ТС к отгрузке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Классификатор ОКПД2

    29.10.51.000

    Автокраны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Учетная карта предприятия

    19.03.2020

    Техническое задание

    19.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621016/name/5e8db8a38ebe60.31525229

    08.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство с краноманипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-43118"

    Кол-во: 1

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