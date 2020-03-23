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Номер извещения
32008953845
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение запорно-пломбировочных устройств и пластиковых пломб.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.03.2020 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Контактный телефон
+7 83145 9-48-25 доб. 1153
Факс
+7 83145 9-48-25
Адрес электронной почты
n.bagaeva@nnov.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вялов Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
Кстовский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение запорно пломбировочных устройств (ЗПУ) и пломб пластиковых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 10:00 GMT +323.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953845Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запорно пломбировочных устройств (ЗПУ) и пломб пластиковых Кстовский
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953845Дата и время вскрытия заявок Приобретение запорно пломбировочных устройств (ЗПУ) и пломб пластиковых Кстовский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение запорно пломбировочных устройств (ЗПУ) и пломб пластиковых
Начальная цена
616 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ЗПУ для газовых ж/д цистерн (для перевозки СУГ)- 1600шт, Пломба пластиковая «АЛЬФА-3,8»(аналог)- 1000 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нижегородская область, г. Кстово, шоссе Центральное (промышленный район), д.1 (материальный склад)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
25.72.11.120
25.72
Документация лота
Кол-во: 2600.00000
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