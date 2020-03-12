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    Главная / Торги / Закупка ЛКМ

    Закупка ЛКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003620Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЛКМЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003620

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    181

    Наименование закупки

    Закупка ЛКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    тф договора

    приложение 3-опыт

    приложение 4-свидетельство изготовителя

    ГП003620_протокол_подвед_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-11-46

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябченкова Анна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЛКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003620Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЛКМЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 07:0012.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003620Дата и время вскрытия заявок Закупка ЛКМЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 15:0009.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003620Подведение итогов не позднее Закупка ЛКМЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЛКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/643635/name/5ebbf34b147f62.77430532

    13.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "TEKNOPLAST PRIMER 7; серый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "отвердитель TEKNOPLAST Hardener"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "КРАСКА; TEKNODUR 0090; оранжевый люминисц.; RAL 2007"

    Кол-во: 429.5

    "Позиция 4"

    "КРАСКА; TEKNODUR 0090; слоновая кость; RAL 1014"

    Кол-во: 116

    "Позиция 5"

    "Отвердитель Текнодур 0010"

    Кол-во: 49.5

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