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    Главная / Торги / Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год

    Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003637Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1

    Приложение 2

    Приложение 3

    Приложение 4

    Приложение 5

    Приложение 6

    Извещение_о_закупке__авиаперевозки_(2).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 374

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольская Алла Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 16:00 GMT +319.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003637Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 годМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 17:0019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003637Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 годМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 15:0024.03.2020 15:0024.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 годМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 15:0024.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    51.21

    Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом

    51.10

    Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год"

    Кол-во: 1

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