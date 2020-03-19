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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 374
Факс
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Адрес электронной почты
nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольская Алла Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 16:00 GMT +319.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003637Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 годМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 17:0019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003637Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 годМосква
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 15:0024.03.2020 15:0024.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 годМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) для ООО «РусГазАльянс» на 2020 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
51.21
51.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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