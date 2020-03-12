Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку телекоммуникационного оборудования (коммутаторов)(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008953986 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку телекоммуникационного оборудования (коммутаторов)(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Документация процедуры протокол_с_ед_исполнителем_32008953986.pdf Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП Юридический адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Почтовый адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Контактный телефон +7 495 727-11-95 доб. 5922 Факс {} Адрес электронной почты avtodorzakupki@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Шувалова Нина Александровна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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