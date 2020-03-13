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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по первичной аттестации испытательного оборудования.

    Открытый запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по первичной аттестации испытательного оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953794Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по проведению первичной аттестации испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008953794

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    БАЗ-20.59.9

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по первичной аттестации испытательного оборудования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№_БАЗ-20.59.9.doc

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Юридический адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 4832 22-14-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nusacheva@baz32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на оказание услуг по проведению первичной аттестации испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953794Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по проведению первичной аттестации испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953794Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание услуг по проведению первичной аттестации испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953794Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по проведению первичной аттестации испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на оказание услуг по проведению первичной аттестации испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013

    Начальная цена

    1 933 999,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАЗ
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Адрес местонахождения

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602471/name/5e6f8beb81ad52.12689406

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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