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    Главная / Торги / Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. Ленск

    Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. Ленск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 16:0010.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003633Дата и время окончания срока приема заявок Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. ЛенскМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003633

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. Ленск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Извещение

    Форма договора

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1907

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    m.akimova@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимова Марина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. Ленск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 16:00 GMT +310.03.2020 16:0010.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003633Дата и время окончания срока приема заявок Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. ЛенскМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 14:0020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003633Подведение итогов не позднее Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. ЛенскМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003633Подведение итогов не позднее Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. ЛенскМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перебазировка материально-технических ресурсов (МТР) автомобильным транспортом в г. Ленск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР автомобильным транспортом (машино/рейс)"

    Кол-во: 120

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    Прием заявок:
    03.06.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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