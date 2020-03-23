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Номер извещения
ГП003646
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 142
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
neretin_a@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Неретин Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 12:00 GMT +323.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003646Дата и время окончания срока приема заявок Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".Москва
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 15:0031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003646Подведение итогов не позднее Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретин Александр Андреевич, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
акватория п. Сабетта, Новопортовское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «МРТС»
Все закупки и тендеры АО «МРТС»
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
50.40.22.110
50.40.21.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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