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    Главная / Торги / Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".

    Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003646Дата и время окончания срока приема заявок Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003646

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Техническое задание ББС

    Техническое задание Аренда флота (new)

    ГП003646_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 142

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 12:00 GMT +323.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003646Дата и время окончания срока приема заявок Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 15:0031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003646Подведение итогов не позднее Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003646Подведение итогов не позднее Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда флота с экипажем (тайм-чартер), аренда барже-буксирного состава для работы в акватории порта "Сабетта", "Новопортовского НГКМ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретин Александр Андреевич, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    акватория п. Сабетта, Новопортовское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после оказания услуг, на основании акта.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    50.40.22.110

    Услуги по буксировке на внутреннем водном транспорте

    50.40.21.000

    Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для перевозки грузов с экипажем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/681718/name/5f0575801b9d94.35202788

    08.07.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда Буксира №1 (Сабетта)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аренда баржи №1 (Сабетта)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Аренда Буксира №2 (Сабетта) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аренда Баржи №2 (Сабетта) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аренда Буксира №3 (Сабетта) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аренда Буксира №4 (Сабетта) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Аренда Буксира №5 (Новопортовское НГКМ) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Аренда Баржи №5 (Новопортовское НГКМ) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Стоимость моб./демоб. (если не включена в суточную тайм-чартерную ставку)"

    Кол-во: 1

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