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    Главная / Торги / Резервуар хранения хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды V= 500 м3

    Резервуар хранения хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды V= 500 м3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 14:3017.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003619Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РВС 500 м3МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-120

    Наименование закупки

    Резервуар хранения хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды V= 500 м3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 к КП (документация )AGCC.0008-1352-VK-OL-0001_0_RU

    ТЗ (МТР)

    191224_Типовая форма договора поставки.ПС.ред.1.1

    Форма КП

    Информационная карта запроса предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка РВС 500 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 14:30 GMT +317.03.2020 14:3017.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003619Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РВС 500 м3Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 12:0027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003619Подведение итогов не позднее Поставка РВС 500 м3Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003619Подведение итогов не позднее Поставка РВС 500 м3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка РВС 500 м3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резервуар хранения хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды V= 500 м3"

    Кол-во: 1

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.10.2020 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Москва
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