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Номер извещения
ГП003605
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
83/04.03.20/ПТМ/КО/Э Поставка запчастей АЗС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:30 GMT +320.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003605Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей АЗС Салават
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003605Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей АЗС Салават
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003605Подведение итогов не позднее Поставка запчастей АЗС Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей АЗС
Начальная цена
265 611,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.1
Документация лота
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