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    Главная / Торги / Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире

    Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:5912.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953555Дата и время окончания срока приема заявок Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире Согласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008953555

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008953555_итог.rtf

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №2020-ОГ97-17

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№2020-ОГ97-17

    Проект договора

    Техническое задание №2020-ОГ97-17

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953555Подведение итогов не позднее Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире Согласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    20.41.32.110

    Средства моющие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604866/name/5e71c75782f4e9.83634464

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 1.00000

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