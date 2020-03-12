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Номер извещения
32008953555
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
Почтовый адрес
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
Контактный телефон
+7 4922 44-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
konkurs@vladoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Амплеева Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953555Подведение итогов не позднее Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире Согласно документации по проведению запроса предложений
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отбор организации для заключения договора на поставку материалов на содержание зданий (моющие и чистящие средства и т.д.) для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире
Начальная цена
450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
20.41.32.110
20.41
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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