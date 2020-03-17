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    Главная / Торги / Поставка минерального порошка марки МП-2 (не активированный) известняковый с Северо-Богдановичевского месторождения для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Поставка минерального порошка марки МП-2 (не активированный) известняковый с Северо-Богдановичевского месторождения для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953520Дата и время окончания срока приема заявок Поставка минерального порошка (не активированного) МП-2 для АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008953520

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка минерального порошка марки МП-2 (не активированный) известняковый с Северо-Богдановичевского месторождения для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1.1 к Документации

    Извещение №33

    Документация №33

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-51-84

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудницкий Олег Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка минерального порошка (не активированного) МП-2 для АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 08:00 GMT +317.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953520Дата и время окончания срока приема заявок Поставка минерального порошка (не активированного) МП-2 для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953520Дата и время вскрытия заявок Поставка минерального порошка (не активированного) МП-2 для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 08:0019.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953520Подведение итогов не позднее Поставка минерального порошка (не активированного) МП-2 для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953520Подведение итогов не позднее Поставка минерального порошка (не активированного) МП-2 для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка минерального порошка (не активированного) МП-2 для АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    41 858 820,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 10457.00000

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