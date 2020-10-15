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    Главная / Торги / закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на Дону

    закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на Дону

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2020 10:0015.10.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003600Дата и время окончания срока приема заявок закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на ДонуЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003600

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на Дону

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ГАЗель_NEXT_ОП_Ростов_на_Дону.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на Дону

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2020 10:00 GMT +315.10.2020 10:0015.10.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003600Дата и время окончания срока приема заявок закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на ДонуЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2020 10:0015.10.2020 10:0015.10.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003600Дата и время вскрытия заявок закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на ДонуЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    19.10.2020 13:0019.10.2020 13:0019.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003600Подведение итогов не позднее закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на ДонуЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.10.202019.10.2020 13:0019.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003600Подведение итогов не позднее закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на ДонуЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автомобиля ГАЗель NEXT для филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Ростов на Дону

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 (одна) единица.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов на Дону, пер. Дунаевского, 25/74.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет 100% от стоимости товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.10.41.112

    Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_ГАЗель_NEXT_ОП_Ростов_на_Дону.pdf

    12.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно технического задания"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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