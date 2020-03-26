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Номер извещения
ГП003613
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по бурению скважины 106 Ждановского месторождения. Проведение работ по бурению скважины 105 Ждановского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-15 доб. 2119
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
VaynerYuYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вайнер Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Проведение работ по бурению скважины 106 Ждановского месторождения. Проведение работ по бурению скважины 105 Ждановского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2020 17:00 GMT +326.03.2020 17:0026.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003613Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по бурению скважины 106 Ждановского месторождения. Проведение работ по бурению скважины 105 Ждановского месторожденияСаратов
Подведение итогов не позднее
07.04.2020 11:0007.04.2020 11:0007.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003613Подведение итогов не позднее Проведение работ по бурению скважины 106 Ждановского месторождения. Проведение работ по бурению скважины 105 Ждановского месторожденияСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по бурению скважины 106 Ждановского месторождения. Проведение работ по бурению скважины 105 Ждановского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Саратовская область, Краснокутский район (точные координаты работ указаны в Техническом задании).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
43.13.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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