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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г/п Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, ул. Третьякова, д.1.
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г/п Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, ул. Третьякова, д.1
Номер извещения
ГП003594
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г/п Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, ул. Третьякова, д.1: административного здания – учебного корпуса № 1, назначение: нежилое, общей площадью 889,6 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:8; учебного корпуса № 2, назначение: нежилое, общей площадью 539,8 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:5; учебного корпуса № 3, назначение: нежилое, общей площадью 427,8 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:10; учебного корпуса № 4, назначение: нежилое, общей площадью 582,1 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:6; гаража на 8 боксов, назначение: нежилое, общей площадью 929,6 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:3; гаража на 4 бокса, назначение: нежилое, общей площадью 310,6 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:2; КТП и гаража на 7 боксов, назначение: нежилое, общей площадью 240,7 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:4; котельной, назначение: нежилое, общей площадью 55 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:7; сооружения, назначение: нежилое, общей площадью 7000 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:9. Объекты недвижимого имущества расположены на земельном участке общей площадью 31 933 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения автошколы, кадастровый номер: 23:35:0528003:1. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район в пользование ПОУ «Усть-Лабинская АШ ДОСААФ России» по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности № 3500002847 от 16.11.2012 сроком на 49 лет.
Начальная цена
28464510.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 13:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.2020 18:00
Дата и время проведения
13.03.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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