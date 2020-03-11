Предмет договора

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г/п Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, ул. Третьякова, д.1: административного здания – учебного корпуса № 1, назначение: нежилое, общей площадью 889,6 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:8; учебного корпуса № 2, назначение: нежилое, общей площадью 539,8 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:5; учебного корпуса № 3, назначение: нежилое, общей площадью 427,8 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:10; учебного корпуса № 4, назначение: нежилое, общей площадью 582,1 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:6; гаража на 8 боксов, назначение: нежилое, общей площадью 929,6 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:3; гаража на 4 бокса, назначение: нежилое, общей площадью 310,6 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:2; КТП и гаража на 7 боксов, назначение: нежилое, общей площадью 240,7 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:4; котельной, назначение: нежилое, общей площадью 55 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:7; сооружения, назначение: нежилое, общей площадью 7000 кв. м, кадастровый номер: 23:35:0528003:9. Объекты недвижимого имущества расположены на земельном участке общей площадью 31 933 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения автошколы, кадастровый номер: 23:35:0528003:1. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район в пользование ПОУ «Усть-Лабинская АШ ДОСААФ России» по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности № 3500002847 от 16.11.2012 сроком на 49 лет.