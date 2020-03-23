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    Главная / Торги / 14-ЗК/2020 На поставку стоматологических боров для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    14-ЗК/2020 На поставку стоматологических боров для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954197Дата и время окончания срока приема заявок На поставку стоматологических боров для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954197

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    14-ЗК/2020

    Наименование закупки

    14-ЗК/2020 На поставку стоматологических боров для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_2.rar

    14-ЗК_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области Областная стоматологическая поликлиника
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Контактный телефон

    +7 831 422-84-13

    Факс

    +7 831 433-56-90

    Адрес электронной почты

    zakupki@oblstomat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комогорова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку стоматологических боров для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954197Подведение итогов не позднее На поставку стоматологических боров для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку стоматологических боров для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Начальная цена

    4 730 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    27782

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки партии товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней (банковским днем считается рабочий день Министерства финансов Нижегородской области) со дня предоставления надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры), после подписания сторонами товарно-транспортной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ НО ОСП
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    32.50.2

    Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612214/name/5e7b1a37917869.90821882

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 27782

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