О проведении запроса предложений в электронной форме 03-31-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку товара по номенклатурной группе: Инструменты (кисточки, валики).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008953413 Уникальный номер закупки Номер закупки 03-31-2020 Наименование закупки О проведении запроса предложений в электронной форме 03-31-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку товара по номенклатурной группе: Инструменты (кисточки, валики). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А, Почтовый адрес 394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а Контактный телефон +7 473 250-26-70 Факс -- Адрес электронной почты stepin@gazpromvrn.ru Ф.И.О. контактного лица Стёпин Константин Геннадьевич Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru