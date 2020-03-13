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Номер извещения
ГП003592
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (с конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Keldyusheva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Кельдюшева Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документацией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003592Дата и время окончания срока приема заявок Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003592Дата и время вскрытия заявок Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино
Подведение итогов не позднее
09.04.2020 23:5909.04.2020 23:5909.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003592Подведение итогов не позднее Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документацией
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.27.114
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 9
Кол-во: 42
Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 96
Кол-во: 2
Кол-во: 128
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 426
Кол-во: 32
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 36
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 630
Кол-во: 48
Кол-во: 28
Кол-во: 14
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