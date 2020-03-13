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    Главная / Торги / Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (с конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова")

    Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (с конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003592Дата и время окончания срока приема заявок Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003592

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (с конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003592_second_parts_protocol.rtf

    Извещение

    Приложение к извещению

    Заявка на участие

    Свидетельство изготовителя

    Справка об опыте

    Договор поставки

    Соглашение о конфиденциальности

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Keldyusheva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кельдюшева Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003592Дата и время окончания срока приема заявок Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003592Дата и время вскрытия заявок Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2020 23:5909.04.2020 23:5909.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003592Подведение итогов не позднее Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 23:5909.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003592Подведение итогов не позднее Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Детали в готовом виде, изготовленные методом лазерной вырезки в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27.114

    Экскаваторы карьерные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621679/name/5e8ee256608c30.59091947

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1.2773.013 ПРОКЛАДКА 22"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "3536.14.02.003 Прокладка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "1.2773.015 ПРОКЛАДКА 33"

    Кол-во: 42

    "Позиция 4"

    "3588.10.02.021 Прокладка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "3537.11.01.027 Прокладка"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "3707.05.02.047 Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "3572.05.10.028 Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "3711.05.10.031 Прокладка"

    Кол-во: 96

    "Позиция 9"

    "3679.09.14.002 Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "3532.09.00.038 Прокладка"

    Кол-во: 128

    "Позиция 11"

    "3532.10.01.005 Прокладка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "3588.10.02.022 Прокладка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "3532.11.02.012 Прокладка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "3536.05.12.092 Прокладка"

    Кол-во: 426

    "Позиция 15"

    "3711.05.10.029 Прокладка"

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "3588.19.00.401 Прокладка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "3548.10.01.021 Прокладка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "3550.03.10.002 Прокладка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 19"

    "3537.14.01.004 Прокладка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "3537.67.05.023 Прокладка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "3537.67.05.024 Прокладка"

    Кол-во: 36

    "Позиция 22"

    "3572.05.10.015 Прокладка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "3588.10.03.013 Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "3548.92.07.101 Полоса"

    Кол-во: 630

    "Позиция 25"

    "3550.03.10.001 Прокладка"

    Кол-во: 48

    "Позиция 26"

    "3555.11.01.155 Прокладка"

    Кол-во: 28

    "Позиция 27"

    "3555.11.01.153 Прокладка"

    Кол-во: 14

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