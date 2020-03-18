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    Главная / Торги / ПОСТАВКА ТЕЛЬФЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАНАТНОГО

    ПОСТАВКА ТЕЛЬФЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАНАТНОГО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тельфера электрического канатногог. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008953304

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ТЕЛЬФЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАНАТНОГО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итогов_№206_от_24.03.2020_Тельфер_электрический_канатный_итоги.docx

    Документация о закупке

    Перечень внесенных изменений ЗК-63

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутузова Лилия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тельфера электрического канатного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тельфера электрического канатногог. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953304Дата и время вскрытия заявок Поставка тельфера электрического канатногог. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 14:0024.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953304Подведение итогов не позднее Поставка тельфера электрического канатногог. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тельфера электрического канатного

    Начальная цена

    377 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик за свой счёт поставляет оборудование на условиях DDP-Воронеж по адресу Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 20 на склад АО КБХАРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора» Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.22.11.112

    Тали электрические канатные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612631/name/5e7b462a3cee27.24778379

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство подъемно-транспортного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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