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Номер извещения
32008953304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА ТЕЛЬФЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАНАТНОГО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.03.2020 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-85-84
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бутузова Лилия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тельфера электрического канатного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тельфера электрического канатногог. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953304Дата и время вскрытия заявок Поставка тельфера электрического канатногог. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тельфера электрического канатного
Начальная цена
377 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик за свой счёт поставляет оборудование на условиях DDP-Воронеж по адресу Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 20 на склад АО КБХАРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
28.22.11.112
28.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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