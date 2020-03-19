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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку Крана-козлового одно-блочного для филиала «РИМЕРА-Сервис-Губкинский»

    Открытый запрос предложений на поставку Крана-козлового одно-блочного для филиала «РИМЕРА-Сервис-Губкинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003585Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. НижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку Крана-козлового одно-блочного для филиала «РИМЕРА-Сервис-Губкинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 13:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Приложение № 1 к тех.заданию

    Приложение № 2 к тех.заданию

    Анкета поставщика

    Типовой договор

    ГП003585_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 31-25-25

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    sergey.zybkin@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыбкин Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижневартовск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 14:00 GMT +319.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003585Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. Нижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003585Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003585Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/643244/name/5ebbbf2aaf54b5.67049247

    13.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кран козловой однобалочный, грузоподъёмностью 5т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "кран козловой однобалочный, грузоподъёмностью 5т"

    Кол-во: 1

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