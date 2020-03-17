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    Главная / Торги / ПОСТАВКА АКВАДИСТИЛЛЯТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

    ПОСТАВКА АКВАДИСТИЛЛЯТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953139Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аквадистиллятора электрическогог. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008953139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА АКВАДИСТИЛЛЯТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№223_от_26.03.2020_Поставка_аквадистиллятора_электрического_итоги.docx

    Перечень внесенных изменений ЗК-86

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутузова Лилия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аквадистиллятора электрического

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953139Подведение итогов не позднее Поставка аквадистиллятора электрическогог. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аквадистиллятора электрического

    Начальная цена

    191 980,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора» Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.29.11.130

    Установки для дистилляции или очистки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614549/name/5e7d9c621060f0.65398764

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Аукцион
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    842
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 11:03
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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