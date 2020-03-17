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Номер извещения
ГП003584
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
80/04.03.20/ППЖТ/КО/Э Поставка картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 15:30 GMT +317.03.2020 15:3017.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003584Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджейСалават
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 07:0018.03.2020 07:0018.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003584Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджейСалават
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003584Подведение итогов не позднее Поставка картриджейСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей
Начальная цена
1 940 853,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
32
Документация лота
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