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    Главная / Торги / Центральный тепловой пункт, водогрейная электрическая установка; Блок теплоснабжения; Блок горячего водоснабжения

    Центральный тепловой пункт, водогрейная электрическая установка; Блок теплоснабжения; Блок горячего водоснабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 13:3006.04.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003598Дата и время окончания срока приема заявок .МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-119

    Наименование закупки

    Центральный тепловой пункт, водогрейная электрическая установка; Блок теплоснабжения; Блок горячего водоснабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 13:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    ТЗ (МТР)

    191224_Типовая форма договора поставки.ПС.ред.1.1

    Приложение № 1 к КП - Документация (Опросные листы)

    Информационная карта запроса предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    .

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2020 13:30 GMT +306.04.2020 13:3006.04.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003598Дата и время окончания срока приема заявок .Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003598Подведение итогов не позднее .Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003598Подведение итогов не позднее .Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    .

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ..Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ..
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12.000

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Центральный тепловой пункт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Блок теплоснабжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Блок теплоснабжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Блок теплоснабжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Блок горячего водоснабжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Блок горячего водоснабжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Блок горячего водоснабжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Блок горячего водоснабжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Проведение ШМР,ПНР"

    Кол-во: 41

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