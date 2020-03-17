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Номер извещения
ГП003580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт водоприёмных камер К-1, К-2. уст. Водозабор №2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.03.2020 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-09-83
Адрес электронной почты
Shmidke.AV@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмидке Александр Васильевич
Место рассмотрения заявок
Омская область
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Ремонт водоприёмных камер К-1, К-2. уст. Водозабор №2
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 05:30 GMT +317.03.2020 05:3017.03.2020 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003580Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт водоприёмных камер К-1, К-2. уст. Водозабор №2Омская область
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Ремонт водоприёмных камер К-1, К-2. уст. Водозабор №2
Официальный сайт, на котором размещена документация
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