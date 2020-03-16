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Номер извещения
32008953046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фасонных изделий полиэтиленовых на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
04.03.2020 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фасонных изделий полиэтиленовых на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953046Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделий полиэтиленовых на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953046Дата и время вскрытия заявок Поставка фасонных изделий полиэтиленовых на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953046Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделий полиэтиленовых на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фасонных изделий полиэтиленовых на объект "Модернизация блока входных устройств ВОС-2"
Начальная цена
935 229,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
22.21.29.130
22.23
Документация лота
Кол-во:
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