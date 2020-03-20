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Номер извещения
ГП003577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отправка ЗИП к ЭКГ в Индию, включая таможенное декларирование в режиме экспорт. Условия поставки FOB порт Санкт-Петербург. Общий вес оборудования 46 684 кг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Smolina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смолина Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отправка ЗИП к ЭКГ в Индию, включая таможенное декларирование в режиме экспорт. Условия поставки FOB порт Санкт-Петербург. Общий вес оборудования 46 684 кг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 18:00 GMT +320.03.2020 18:0020.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003577Дата и время окончания срока приема заявок Отправка ЗИП к ЭКГ в Индию, включая таможенное декларирование в режиме экспорт. Условия поставки FOB порт Санкт-Петербург. Общий вес оборудования 46 684 кг. Колпино
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 18:0020.03.2020 18:0020.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003577Дата и время вскрытия заявок Отправка ЗИП к ЭКГ в Индию, включая таможенное декларирование в режиме экспорт. Условия поставки FOB порт Санкт-Петербург. Общий вес оборудования 46 684 кг. Колпино
Подведение итогов не позднее
17.04.2020 14:0017.04.2020 14:0017.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003577Подведение итогов не позднее Отправка ЗИП к ЭКГ в Индию, включая таможенное декларирование в режиме экспорт. Условия поставки FOB порт Санкт-Петербург. Общий вес оборудования 46 684 кг. Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.202017.04.2020 14:0017.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003577Подведение итогов не позднее Отправка ЗИП к ЭКГ в Индию, включая таможенное декларирование в режиме экспорт. Условия поставки FOB порт Санкт-Петербург. Общий вес оборудования 46 684 кг. Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отправка ЗИП к ЭКГ в Индию, включая таможенное декларирование в режиме экспорт. Условия поставки FOB порт Санкт-Петербург. Общий вес оборудования 46 684 кг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Порт Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
50.20.19.119
Документация лота
Кол-во: 1
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