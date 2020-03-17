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    Главная / Торги / Услуги по страхованию деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасности использования и содержания ВДГО/ВКГО

    Услуги по страхованию деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасности использования и содержания ВДГО/ВКГО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:5917.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953064Дата и время окончания срока приема заявок Услуги страхования ВДГОПсковПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008953064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-09/2020

    Наименование закупки

    Услуги по страхованию деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасности использования и содержания ВДГО/ВКГО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Документация ЗП-09/2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ

    Юридический адрес

    180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5,

    Почтовый адрес

    180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5

    Контактный телефон

    8112 доб.59-50-85

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.nesteruk@pskovregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерук Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Псков

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги страхования ВДГО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 11:59 GMT +317.03.2020 11:5917.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953064Дата и время окончания срока приема заявок Услуги страхования ВДГОПсков

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008953064Дата и время вскрытия заявок Услуги страхования ВДГОПсков

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 16:0020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953064Подведение итогов не позднее Услуги страхования ВДГОПсков

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953064Подведение итогов не позднее Услуги страхования ВДГОПсков

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги страхования ВДГО

    Начальная цена

    520 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ

    Адрес местонахождения

    180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5,

    180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608735/name/5e74b2ad893d16.04268569

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

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