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Номер извещения
32008953688
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, компенсирующим мероприятиям и техническому освидетельствованию оборудования согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 912 478-40-56
Факс
--
Адрес электронной почты
OlgaGilyazova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гилязова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 520 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
1 416 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
1 608 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль
Начальная цена
55 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль
Начальная цена
100 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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