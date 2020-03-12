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    Главная / Торги / Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, компенсирующим мероприятиям и техническому освидетельствованию оборудования согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, компенсирующим мероприятиям и техническому освидетельствованию оборудования согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008953688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЧФ МЭ/5

    Наименование закупки

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, компенсирующим мероприятиям и техническому освидетельствованию оборудования согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Протокол_ЗК___32008953688_1_509_от_13.05.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 912 478-40-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    OlgaGilyazova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гилязова Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    2 520 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности котла с металлоконструкциями Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности газопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности металлической дымовой трубы, здания котельной котлов-утилизаторов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    1 416 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    1 608 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, выставления Подрядчиком счет-фактуры и после оформления записи в паспорт объекта о проведенном техническом освидетельствовании.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/927183/name/60a212799b9df0.59885235

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности паропроводов, трубопроводов, редукционной установки, воздухоохладителей, влагоотделителей, сепараторов непрерывной продувки, расширителя непрерывной продувки Согласго ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, выставления Подрядчиком счет-фактуры и после оформления документов о проведенном компенсирующем мероприятии.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-7 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, выставления Подрядчиком счет-фактуры и после оформления документов о проведенном компенсирующем мероприятии.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компенсирующие мероприятия паровой турбины ТГ-6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, выставления Подрядчиком счет-фактуры, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое диагностирование Башенной градирни № 6 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль

    Начальная цена

    55 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности фильтров мазута согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953688Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953688Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.ЧебаркульЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль

    Начальная цена

    100 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции и здания склада мокрого хранения соли согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Чебаркуль"

    Кол-во: 1

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