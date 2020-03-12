Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, выставления Подрядчиком счет-фактуры и после оформления записи в паспорт объекта о проведенном техническом освидетельствовании.