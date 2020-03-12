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Номер извещения
ГП003962
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 374
Факс
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Адрес электронной почты
nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольская Алла Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 16:00 GMT +312.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003962Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 16:0012.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003962Дата и время вскрытия заявок Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМосква
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 15:0015.04.2020 15:0015.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003962Подведение итогов не позднее Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.202015.04.2020 15:0015.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003962Подведение итогов не позднее Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
71.12.39.113
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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