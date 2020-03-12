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    Главная / Торги / Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года

    Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003962Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 19:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП003962_от_12.03.2020_вскрытия.pdf

    Протокол_подведения_итогов_ГП003962.rtf

    Приложение 1

    Документация о запросе предложений

    Форма 4

    Приложение 2

    Приложение 3

    Форма 1

    Форма 2

    Форма 5

    Форма 3

    Форма 6

    Форма 7

    Извещение о закупке

    Форма 8

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 374

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольская Алла Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 16:00 GMT +312.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003962Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 16:0012.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003962Дата и время вскрытия заявок Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 15:0015.04.2020 15:0015.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003962Подведение итогов не позднее Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 15:0015.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003962Подведение итогов не позднее Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 годаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.113

    Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601637/name/5e6f3c423cafe6.23170900

    10.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/623166/name/5e9096b4242e10.39048781

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение комплексных работ по мониторингу состояния окружающей среды на Парусовом, Северо-Парусовом и Семаковском лицензионных участках в 2020-2021 гг., разработке программ экологического мониторинга на период с 2022 года"

    Кол-во: 1

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