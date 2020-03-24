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Номер извещения
ГП003576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка извести
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2146
Факс
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Извести кальциевой негашёной комовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 16:00 GMT +324.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003576Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Извести кальциевой негашёной комовойКолпино
Дата и время вскрытия заявок
24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003576Дата и время вскрытия заявок Закупка Извести кальциевой негашёной комовойКолпино
Подведение итогов не позднее
30.03.2020 15:3030.03.2020 15:3030.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003576Подведение итогов не позднее Закупка Извести кальциевой негашёной комовойКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Извести кальциевой негашёной комовой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
23.52.10.110
Документация лота
Кол-во: 843
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