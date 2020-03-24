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    Главная / Торги / Закупка извести

    Закупка извести

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003576Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Извести кальциевой негашёной комовойКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    83

    Наименование закупки

    Закупка извести

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    ГП003576_applic_open_protocol_lot_360148.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Извести кальциевой негашёной комовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.03.2020 16:00 GMT +324.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003576Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Извести кальциевой негашёной комовойКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003576Дата и время вскрытия заявок Закупка Извести кальциевой негашёной комовойКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 15:3030.03.2020 15:3030.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003576Подведение итогов не позднее Закупка Извести кальциевой негашёной комовойКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 15:3030.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003576Подведение итогов не позднее Закупка Извести кальциевой негашёной комовойКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Извести кальциевой негашёной комовой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.52.10.110

    Известь негашеная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/635468/name/5ea688b03f8576.33975348

    27.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Известь воздушная кальциевая негашеная комовая "

    Кол-во: 843

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