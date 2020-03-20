Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запасные части на автотранспорт

    Запасные части на автотранспорт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003799Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части на автотранспортНижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003799

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части на автотранспорт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор и приложения

    Документация

    ГП003799_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-05

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Pavel.Kuzenkov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузенков Павел Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части на автотранспорт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 13:00 GMT +320.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003799Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части на автотранспортНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2020 13:0012.06.2020 13:0012.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003799Подведение итогов не позднее Запасные части на автотранспортНижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    12.06.202012.06.2020 13:0012.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003799Подведение итогов не позднее Запасные части на автотранспортНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части на автотранспорт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    30

    Производство прочих транспортных средств и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/740990/name/5f6dae5c750d81.59199744

    25.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор ПАЗ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Тормоз стояночный 3301-3507010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Диск сцепления нажимной Г-53 53, 1601093"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Диск сцепления ведомый Г-53 53, 1601130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ремень привода вентилятора УРАЛ 1280 "А" 375, 1307170"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Ремень привода насоса г/у ЯМЗ 987 503, 16х11, 3407209"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Ремень компрессора ЯМЗ 937 "Б" 238Н 11х10 1307170"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Ремень водянного насоса ЯМЗ 887"Б" 236, 11х10, 1307170"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Реле поворота РС951А 24В КАМАЗ Г-4301 Кр6510 РС951А, 370"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Электродвигатель отопителя 24В МЭ250 (24В 40Вт)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Спидометр ПАЗ, 3307 16.3802, 380"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Генератор 288, Г273В1У, 5101, 6562, 70.3701, 35-60А 370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Накладка 130-3502105-В тормозная задняя ЗИЛ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "Камера тормозная(тип 24) КамАЗ, 100-3519210"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Стекло ветрового окна СуперМАЗ, 5336-5206010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Синхронизатор 4-5 передачи 236-1701151-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Синхронизатор 2-3 передач 236-1701150-Б2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Коробка перемены передач КПП-ГАЗ-53"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Шестерня ведущая (комплект,коническая) КРАЗ,МАЗ 210-2402021А z=12 m-10,5;z=23 m-10,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Вал первичный КПП ЯМЗ, 236Н-1701027-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Переключатель комбинированный указателя поворота света П-145, 5320-3709210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Диск ведущий в сборе Ямз-238, 236-1601090"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Пружина отжимная 238-1601102-В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Подфарник КАМАЗ ПФ130Б, 5320-3712010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Прокладка клапанной крышки 238-1003270"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Амортизатор Маз, 5336-2905006"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Реле стартера , 24 В, 901.3747"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Шайба медная ф22мм ЗИЛ-130, 1/02634/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Шайба медная ф24мм ЗИЛ-130, 1/02636/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Шайба медная ф28мм ЗИЛ-130, 1/02640/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Шайба медная ф30мм ЗИЛ-130, 1/02642/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Шайба медная ф34мм ЗИЛ-130, 1/02644/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Шайба медная ф36мм ЗИЛ-130, 1/02646/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Шайба медная ф18мм ЗИЛ-130, 1/05172/70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Шайба медная ф20мм ЗИЛ-130, 1/05174/70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "Пружина стяжная колодок 3307-51-3501035"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Манжета ГАЗ-53, d-22, 66-1602548"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Накладка 375-3501105Д тормозная УРАЛ с/о"

    Кол-во: 24

    "Позиция 39"

    "Шестерня ведущая главной передачи редуктора КРАЗ, 256Б-2402110"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Вал карданный 546П-2201010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Шайба медная 12х18х1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Шайба медная 14х20х1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 43"

    "Шайба медная 16х22х1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Диск ведомый , 53-1601130"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Стартер ч.25.3708-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Муфта выжимного подшипника в сборе Г-53, (ПАЗ-3205) 53-11-1601180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Маячок 12В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Маячок 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Шайба медная 10*60*1,5 1.02844.60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "Шайба медная, 6х10х1, 305736"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Болт ТЖ203-22-003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Болт 1101-19-30"

    Кол-во: 150

    "Позиция 53"

    "Шайба медная 10х16х1,5 1.02844.60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Сальник ступицы УАЗ, 60х85, 3741-3103038"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Сальник 38х60х10 210-1701230"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Подушка задней опоры ДВС ПАЗ, 245-1001035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Сальник ПАЗ 32054, 307272-П"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Шайба медная форсунки, 9,3х15х0,7"

    Кол-во: 70

    "Позиция 59"

    "Маячок МП-01-24 проблесковый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Шайба медная д-10"

    Кол-во: 70

    "Позиция 61"

    "Устройство натяжное 236-1307155"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Стекло ветровое ГАЗ-3307 4301-5206010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Отопитель салона ПАЗ 24V ZENITH 8000"

    Кол-во: 18

    "Позиция 64"

    "Хомут червячный "Маяк" 40-60 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Хомут червячный "Маяк" 60-80 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 66"

    "Хомут червячный "Маяк" 12-20 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Шайба медная d8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Хомут червячный "Маяк" 70-90 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Хомут червячный "Маяк" 90-110 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Хомут червячный "Маяк" 25-40 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 71"

    "Регулятор интегр. напряжения Я120М(77.3702) 3702000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "КПП 3307-1700010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "К-т прокладок ЯМ3238-Р-1000002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Накладка тормозной колодки,ТИИР 16.3502105"

    Кол-во: 40

    "Позиция 75"

    "Отопитель салона, ОА-12-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Прокладка глушителя УАЗ, 31602-1203088-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Стекло лобовое КАМАЗ , 6520-5206010-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "КПП 5 ступ.320670-1700010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Дверь задка в сборе УАЗ-Хантер, 3153-6300014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Втулка ушка рессоры 3160-2912028"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Стекло ветрового окна 3160-5206010-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Хомут червячный МАЯК, 8-12мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "Фонарь заднего хода ФП135В-3716010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Шайба медная d-14,2 мм, 312326-П34"

    Кол-во: 80

    "Позиция 85"

    "Трос спидометра ПАЗ-32053(54)-07, ГВ-300Ж-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Шарнир резинометаллический продольной реактивной штанги УАЗ-Патриот, 3160-2909020-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Втулка опорная продольной штанги 3160-2909033"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Крестовина карданного вала в сборе 53А-2201025"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Лапка сцепления ГАЗ-53 (рычаг диска сцепления оттяжной 3шт) ВК-63-1601198"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Рессора задняя КамАЗ, 5322-2912012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Турбокомпрессор ТКР 6.1-07.01 ПАЗ-32053, 600-1118010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Ремень генератора 1280"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Генератор 28В,50А МАЗ,КамАЗ 1322.3771"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Шайба медная форсунки d-9мм 870638"

    Кол-во: 40

    "Позиция 95"

    "Компрессор А29.05.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Турбокомпрессор С14-194-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Сальник 142*168"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Наконечник рулевой левый 469-3414057 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Наконечник рулевой тяги правый 469-3414056-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Ремень 6РК-1703"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Шланг смазки муфты 236-1601230-А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Компрессор Беркут 17R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Диск ведомый передний в сборе 238-1601130-Б"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Термостат ТС-107-1306100-04 t-87°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 20/20 в сборе, 100-3519100-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Маяк проблесковый оранжевый С24-21"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Ремкомплек ТНВД (прокладки+сальники+кольца резиновые) Д-245 ПАЗ ЕВРО-2 773-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Переключатель подъема платформы П147-3709.06.15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Генератор Г273В1-3701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Осушитель в сборе WABCO 4324101020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Реле-регулятор 2712.3702 (ан.671.3702) напряжения КАМАЗ, КРАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Вал карданный промежуточный 33081-2202010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Вал карданный в сборе 33097-2201010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Вал карданный 33097-2201015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Редуктор переднего моста (вх.в 33081-2300012-10)-3308-2302010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Редуктор заднего моста (вх.в 33081-2400012-10)-3308-2402010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Шланг сливной и нагнетательный ГУР в комплекте 33081-3408140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Датчик давления воздуха 6072.3829"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Цилиндр колесный переднего тормоза левый в сборе 66-16-3501041"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Цилиндр колесный переднего тормоза правый в сборе-66-16-3501040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Цилиндр колесный заднего тормоза-66-16-302040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Сальник 137х181-15 ступицы УРАЛ, 4320-3104033-03"

    Кол-во: 12

    "Позиция 123"

    "Сальник 140х170-14,5/16 ступицы КамАЗ-Евро, 45104-3104001-91"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Насос ТНВД УРАЛ (АО ЯЗДА) 324.5-10.01 дв.ЯМЗ-236НЕ 2-3,24,37 V-образный, ЕВРО-2 324-1111005-10.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Передача главная Камаз 53229-2502011-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Передача главная Камаз 53205-2502011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Влагоотделитель в сборе, 525625-3511010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Глушитель выхлопа в сборе 31602-1201010-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Резонатор выпускной трубой в сборе 31602-1202008-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Труба переходная с фланцами 31602-1203110-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Радиатор 31602-1301009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Термостат с корпусом 409.1306008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Насос водяной в сборе 4062.1307010-42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Ролик натяжной с кронштейном 409.1308067"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Диск сцепления ведомый 409.1601130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Брызгавик двигателя правый с накладкой 31602-2802033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Брызгавик двигателя передний с накладкой 31602-2802030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Брызгавик двигателя левый с накладкой 31602-2802034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Щека серьги рессоры с пальцами внутренняя 3160-2912458"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Ось переднего конца рессоры в сборе 3160-2912476"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Ступица переднего колеса с тормозным диском 3160-3103010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Ступица заднего колеса с тормозным барабаном 3741-3103010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Фонарь света заднего хода ВОС 3.711 3153-3716010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Спидометр 85.3802 315195-3802010-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Вал карданный заднего моста 31512-2201010-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Втулка резиновая продольной штанги 3160-2909025-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Коробка переключения передач ЯМЗ-238 с демультипликатором 1721015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Диск ведомый задний в сборе 238-1601131"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Форсунка в сборе 26.1112"

    Кол-во: 16

    "Позиция 150"

    "Стартер Д-242 12В 2406.3708000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Ремень 1280 TKG-1308021-84 генератора Валдай, ГАЗ-3309, ПАЗ, МАЗ с дв.ММЗ-245 Евро-3 зубчатый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Передача карданная 6303А5-2205006-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Насос топливный ТнВД КАМАЗ-ЕВРО 2 Дв..740.51-320 337.1111005-20.03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Подушка под двигатель ГАЗ 33091001020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Пара плунжерная ТНВД КамАЗ-ЕВРО-2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 156"

    "Форсунка в сборе КамАЗ-ЕВРО 2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 157"

    "Манжета главного тормозного цилиндра ф32 мм, 51-3505035"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Насос водяной 236-1307010-Б2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Вилка сцепления газ-53, 3307, 6652-04-1601200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Сальник 38*57*7,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Гофра выхлопного коллектора (большая) DZ9118540130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Форсунка модели 261-13(12)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 163"

    "Трубка ZEC T.P.U. 8x10 ELASTOLLAN SH.98 LOT3354/06 MADE IN ITALY"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Трубка ZEC T.P.U. 6x8 ELASTOLLAN SH.98 LOT3354/06 MADE IN ITALY"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Шайба медная 12х18х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Шайба медная 14х20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Шайба медная 16х22х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Диск нажимной с кожухом в сборе ЯМЗ, 238Н-1601090-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Прокладка клапанной крышки Краз, 238-1003270"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Насос водянной 236-1307010-А2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Реле поворотов РС 401"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Реле поворотов РС 410М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Картер заднего моста 6522-2401007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Раздаточный пистолет РП 34"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Мост передний в сборе 5557-2300010-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Гидроцилиндр автопогрузчика 40810 (диаметр штока 70 мм), 40814-4613010-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Гидроцилиндр, КС-55719Е.40.400ПС"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237118
    Публичное предложение на право заключения договора купли-продажи имущества проводится на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ по комбинированной схеме, сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников – на повышение цены реализации: Струг-снегоочиститель СС-3. Продавец имущества: ООО «Газпром нефтехим Салават»
    Публичное предложение на право заключения договора купли-продажи имущества проводится на...
    593363
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    01.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 096 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 13:36
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 10:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237055
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083602401009. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:08
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237052
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083604901016. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593210
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 396 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:06
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237051
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083603201030. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593206
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:03
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237049
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036381А029 Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ...
    593205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 396 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:01
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237046
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036101А001. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:57
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237040
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ВСУ ТА-6В №08206В002, инвентарный номер 192253. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ВСУ...
    593192
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    5 394 125
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:50
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237038
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201001, инвентарный номер 141090. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593183
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 596 257
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:47
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить