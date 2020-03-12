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    Главная / Торги / Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003611Дата и время окончания срока приема заявок Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение запроса котировок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 565-77-04

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@dnpp.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярилов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003611Дата и время окончания срока приема заявок Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003611Дата и время вскрытия заявок Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003611Подведение итогов не позднее Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Начальная цена

    4 570 218,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно проекту договору

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.120

    Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции"

    Кол-во: 1.00000

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