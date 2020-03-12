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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.03.2020 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003611Дата и время окончания срока приема заявок Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003611Дата и время вскрытия заявок Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Начальная цена
4 570 218,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекту договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
10.51.11.120
10.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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