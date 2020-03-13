www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008952876
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Почтовый адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Контактный телефон
+7 495 631-81-32
Факс
--
Адрес электронной почты
zolin.pv@zvezdnyj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золин Петр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов
Начальная цена
4 568 433,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Адрес местонахождения
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
20.59.5
20.59
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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