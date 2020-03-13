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    Главная / Торги / поставка расходных материалов

    поставка расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952876Дата и время окончания срока приема заявок поставка расходных материаловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008952876

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    НМЦ

    Извещение

    Извещение о внесении изменений

    Документация

    Выписка_из_итогового_протокола.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Юридический адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Контактный телефон

    +7 495 631-81-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zolin.pv@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золин Петр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952876Подведение итогов не позднее поставка расходных материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов

    Начальная цена

    4 568 433,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Адрес местонахождения

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599809/name/5e6b54b4dd41c6.86564924

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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