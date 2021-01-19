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Номер извещения
ГП003573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка насосов и запасных частей WILO для нужд ОАО Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Aleksey.Mayorov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Майоров Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосов и запасных частей WILO по заявкам для нужд ОАО Ямал СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 16:30 GMT +319.01.2021 16:3019.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003573Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов и запасных частей WILO по заявкам для нужд ОАО Ямал СПГМосква
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 16:3019.01.2021 16:3019.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003573Подведение итогов не позднее Поставка насосов и запасных частей WILO по заявкам для нужд ОАО Ямал СПГМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосов и запасных частей WILO по заявкам для нужд ОАО Ямал СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно формату оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.13.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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Кол-во: 3
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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