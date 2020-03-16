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Номер извещения
ГП003960
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО «РусГазАльянс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 18:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 374
Факс
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Адрес электронной почты
nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольская Алла Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003960Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003960Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".Москва
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 15:0031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003960Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".
Начальная цена
42 118 250,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условий документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условий документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
49.39.3
49.3
Документация лота
Кол-во: 1
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