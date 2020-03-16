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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО «РусГазАльянс»

    Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО «РусГазАльянс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003960Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО «РусГазАльянс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 18:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_ГП003960.rtf

    Извещение о закупке

    документация запроса предложений

    проект договора РГА

    изменения в документацию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 374

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikolskaya_ab@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольская Алла Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003960Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003960Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 15:0031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003960Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003960Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс".

    Начальная цена

    42 118 250,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условий документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    49.39.3

    Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом по заказам

    Классификатор ОКВЭД2

    49.3

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617209/name/5e848827aaefe9.97505765

    01.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для ООО "РусГазАльянс"

    Кол-во: 1

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