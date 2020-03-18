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    Главная / Торги / закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 07:0018.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003572Дата и время окончания срока приема заявок закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003572

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003572_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 07:00 GMT +318.03.2020 07:0018.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003572Дата и время окончания срока приема заявок закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 07:0018.03.2020 07:0018.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003572Дата и время вскрытия заявок закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003572Подведение итогов не позднее закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003572Подведение итогов не позднее закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 (двадцать) единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    11 ед. - г. Челябинск, ул. Радонежская, 36; 6 ед. - г. Магнитогорск, ул. Среднеуральская, 25; 1 ед. - Волгоградская обл., Городищенский район, станции «Орловка», ж/д ст, западнее 0,6 км; 2 ед. - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, дом 157/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Срок поставки не позднее 30.04.20г. но не более 40 (сорок) рабочих дней с момента оплаты аванса. 2. В стоимость оборудования необходимо включить: - доставку до указанного адреса - погрузочно-разгрузочные работы. 3. Условия оплаты: - 10 % (десять процентов) от стоимости партии товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает до поставки товара (частичная предварительная оплата) в течение 10 (десять) календарных дней с даты с даты подписания договора и спецификации; - 90 % (девяносто процентов) от стоимости товара, указанной в спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    26.20.12.110

    Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Технические условия ТСО

    17.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619546/name/5e8c1a1d79d6d6.24558785

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "терминал самостоятельной оплаты (уличный)"

    Кол-во: 20

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