www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003572
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тупиков Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 07:00 GMT +318.03.2020 07:0018.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003572Дата и время окончания срока приема заявок закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 07:0018.03.2020 07:0018.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003572Дата и время вскрытия заявок закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003572Подведение итогов не позднее закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка терминалов самостоятельной оплаты (уличный) для объектов ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 (двадцать) единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
11 ед. - г. Челябинск, ул. Радонежская, 36; 6 ед. - г. Магнитогорск, ул. Среднеуральская, 25; 1 ед. - Волгоградская обл., Городищенский район, станции «Орловка», ж/д ст, западнее 0,6 км; 2 ед. - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, дом 157/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
26.20.12.110
Документация лота
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.