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    Главная / Торги / Поставка пластиковой ленты

    Поставка пластиковой ленты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2020 15:0002.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003575Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластиковой ленты Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003575

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пластиковой ленты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    04.03.2020 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация предквалификационного отбора № 3-20 Поставка пластиковой ленты

    ТТ № 533-001 49.000290-292 hook tape

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БТК ГРУПП
    Все закупки и тендеры АО БТК ГРУПП

    Юридический адрес

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,

    Почтовый адрес

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1

    Контактный телефон

    +7 122 44-55102 доб. 039

    Факс

    Адрес электронной почты

    T.Zubareva@btcgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубарева Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пластиковой ленты Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003575Подведение итогов не позднее Поставка пластиковой ленты Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пластиковой ленты Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БТК ГРУПП
    Все закупки и тендеры АО БТК ГРУПП

    Адрес местонахождения

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1

    Классификатор ОКПД2

    13

    Текстиль и изделия текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контактная лента крючковая пластиковая ш.16мм"

    Кол-во: 206850

    "Позиция 2"

    "Контактная лента крючковая пластиковая ш.25мм"

    Кол-во: 457725

    "Позиция 3"

    "Контактная лента крючковая пластиковая ш.40мм"

    Кол-во: 122955

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