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    Главная / Торги / ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 03-36-2020 ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

    ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 03-36-2020 ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952633Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008952633

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 03-36-2020 ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов.docx

    Документация 03-36-2020

    ТЗ

    Смета

    Проект Договора

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме 03-36-2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nikitina@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Ольга Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952633Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008952633Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952633Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952633Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы

    Начальная цена

    800 795,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605135/name/5e71e919620903.56593163

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во:

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