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Номер извещения
32008952633
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 03-36-2020 ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 276-99-60
Факс
--
Адрес электронной почты
nikitina@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитина Ольга Валерьевна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проектно-изыскательские работы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952633Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008952633Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952633Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы
Начальная цена
800 795,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во:
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